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’den ’a cevap!

lideri ’un, Başkanı Donald 'ın “ düğmesinin boyutu” hakkındaki mesajına yanıtı iki hafta sonra geldi. Devletin çıkardığı gazetede Trump’ın bu sözleri “deli saçması" ve "kuduz köpeğin havlaması " olarak nitelendirildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.1.2018 16:51 Güncelleme Tarihi: 16.1.2018 16:56
Kuzey Kore’den Trump’a cevap!

Yanıt, 'nin iktidar partisinin resmi gazetesi Rodong Sinmun'un son baskısında geldi.

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Gerilim tartışmalı tweetinde 'ın, Kuzey Kore liderine karşı yeni yılda masasına bir düğme yaptığını ve bu düğmenin Kim'in "düğmesi"nden "daha büyük ve daha güçlü" olduğunu yazmasıyla başladı.

Trump'un aksine, Kim'in bir Twitter sayfası yok, bu yüzden yanıt vermesi haftalar sürebiliyor.

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Kim, daha önce Trump için "bunak" kelimesini kullanmıştı, Başkanı Trump ise Kim'e "küçük roket adam" ismini takmıştı.

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Kuzey Kore’den Trump’a cevap!
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