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’ın tahliyesine ret

Giriş Tarihi: 16.1.2018
Mehmet Altan’ın tahliyesine ret

'nin () hakkında "hak ihlali" kararı verdiği 'ın avukatlarınca bir üst mahkemeye yapılan tahliye başvurusu da reddedildi. 'den tutuklu Altan için AYM kararının ardından 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapılan başvuru da reddedilmişti. Bu arada AYM kararının ardından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptığı tahliye başvurusundan sonuç alamayan Şahin Alpay'ın avukatlarının bir üst mahkeme olan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptıkları itiraz da oy birliği ile reddedildi.

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Mehmet Altan’ın tahliyesine ret
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