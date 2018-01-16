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e anında karşılık

Giriş Tarihi: 16.1.2018
Roketli tacize anında karşılık
'deki terör örgütü / unsurları, sınırındaki ilçesinden Azez'deki sivil yerleşimlere roket saldırısı düzenledi. Terör örgütü, önceki gece yarısı, Afrin'deki mevzilerinden Türkiye sınırında unsurlarının kontrolündeki sivil yerleşimlere çok sayıda roket attı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar oluştu. Saldırının ardından, Fırat Kalkanı Harekâtı alanı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde konuşlu unsurları, Afrin'deki terör mevzilerini top atışları ile dövdü.
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Roketli tacize anında karşılık
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