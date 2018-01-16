Roketli tacize anında karşılık

Suriye
'deki terör örgütü PYD
/YPG
unsurları, Türkiye
sınırındaki Afrin
ilçesinden Azez'deki sivil yerleşimlere roket saldırısı düzenledi. Terör örgütü, önceki gece yarısı, Afrin'deki mevzilerinden Türkiye sınırında ÖSO
unsurlarının kontrolündeki sivil yerleşimlere çok sayıda roket attı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar oluştu. Saldırının ardından, Fırat Kalkanı Harekâtı alanı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde konuşlu TSK
unsurları, Afrin'deki terör mevzilerini top atışları ile dövdü.