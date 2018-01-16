Şehit annesi: Kuzum beni de al

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce üs bölgesine sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Bülent Alp (21), memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde toprağa verildi. Şehidin cenazesi Hacıbeyli Mahallesi Camisi'ne götürülürken kalp hastası babası Mahmut Alp, yakınları ve sağlık görevlileri eşliğinde törenin düzenlendiği alana geldi. Anne Müşerref Alp ise "Kuzum, oğlum. Beni da yanına al. Ben sensiz ne yaparım" diyerek gözyaşı döktü. Adana Müftüsü Hasan Çınar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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