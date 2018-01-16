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Son dakika: ’de operasyonu!

Son dakika haberi... ’de, ’nün askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 2 muvazzaf astsubay ile bir yüzbaşı gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.1.2018 17:47
Son dakika: Çanakkale’de FETÖ operasyonu!

Sakarya ve Bayburt cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri halen görevde bulunan zanlılara ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgüt üyesi oldukları ileri sürülen Çanakkale Hava Radar Mevzi Komutanlığında görevli astsubay S.Y. ile 116. Jandarma Er Eğitim Alay Komutanlığında çalışan Astsubay E.Ç. ve Gelibolu 2. Kolordu Komutanlığı bünyesindeki yüzbaşı B.B. gözaltına alındı. İşlemlerin ardından zanlılardan S.Y. Sakarya, E.Ç. ve B.B. ise Bayburt'a gönderildiği öğrenildi.

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Son dakika: Çanakkale’de FETÖ operasyonu!
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