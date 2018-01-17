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Canan Kaftancıoğlu 'dan özür diledi

Skandal sosyal medya paylaşımları ile Türkiye’nin gündemine oturan CHP’nin yeni İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu görevi devraldı. Attığı tweetleri önce inkar eden sonra emniyet raporu ile kabul etmek zorunda kalan Canan Kaftancıoğlu ’dan şu sözlerle özür diledi: “Gezi sürecinde Erdoğan ilgili paylaştığım mesaj nedeniyle kendisinden samimi olarak özür diliyorum”

Giriş Tarihi: 17.1.2018 13:14 Güncelleme Tarihi: 17.1.2018 15:38
Canan Kaftancıoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi

Şişhane'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen devir-teslim töreninde konuşan Canan Kaftancıoğlu, Gezi sürecinde, paylaştığı bir tweet için 'dan özür diledi.

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Konuşma sonrasında bir basın mensubunun 4 yıl önce paylaştığınız tweet için neden şimdi özür diliyorsunuz? geç kalınmamış mı? sorusu üzerine Kaftancıoğlu; "Yeni farkettim şimdi özür diliyorum ve pişmanım öyle bir tweet attığımın farkında bile değildim. O twiti de umarım arkadaşlar sayfamdan kaldırmışlardır" ifadelerini kaydetti.

Canan Kaftancıoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi

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Canan Kaftancıoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
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