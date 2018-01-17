Şişhane'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen devir-teslim töreninde konuşan Canan Kaftancıoğlu, Gezi sürecinde, paylaştığı bir tweet için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi.

CHP'li il başkanını şaşırtan soru





CHP'Lİ İL BAŞKANINI ŞAŞIRTAN SORU

Konuşma sonrasında bir basın mensubunun 4 yıl önce paylaştığınız tweet için neden şimdi özür diliyorsunuz? geç kalınmamış mı? sorusu üzerine Kaftancıoğlu; "Yeni farkettim şimdi özür diliyorum ve pişmanım öyle bir tweet attığımın farkında bile değildim. O twiti de umarım arkadaşlar sayfamdan kaldırmışlardır" ifadelerini kaydetti.

Canan Kaftancıoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi