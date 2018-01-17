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Tillerson ile görüştü

Mevlüt , ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

Giriş Tarihi: 17.1.2018 01:17 Güncelleme Tarihi: 17.1.2018 02:09
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tillerson ile görüştü

Görüşmenin içeriğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, ABD'nin YPG ile Suriye sınırında konuşlandırmayı planladığı sınır gücünün, ikili arasındaki görüşmenin temel gündemleri arasında yer alması bekleniyordu.

dün yaptığı açıklamada, Tillerson ile bu konuyu da görüşeceğini, ABD'nin artık bir karar vermesi gerektiğini söylemişti. Çavuşoğlu ABD'yi Suriye politikasından ötürü eleştirerek, "Müttefiklerini mi tercih edecekler yoksa terör örgütlerini mi? Net bir karar verip tavır almaları lazım" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Afrin'e yönelik operasyon sinyali verdiği konuşmasında ABD'yi eleştirerek, "Düşmanlarımızla aramıza girmeyin" mesajını vermişti.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tillerson ile görüştü
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