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Elazığ ve 'da terör örgütü operasyonu

Elazığ ve 'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, terör örgütü / adına faaliyette bulundukları iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.1.2018 14:16 Güncelleme Tarihi: 17.1.2018 14:17
Elazığ ve Diyarbakır'da terör örgütü operasyonu

Palu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, örgüte yardım ve yataklık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Elazığ merkezli Arıcak ilçesi ile 'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 13 ruhsatsız av tüfeği, 1 yivli uzun namlulu tüfek, 85 yivli tüfek fişeği, 11 av fişeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 tabanca şarjörü, 1 sustalı çakı, 1 bilgisayar, 11 cep telefonu ile terör örgütünün renklerini simgeleyen malzeme ele geçirdi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Operasyon kapsamında 1 kişinin daha yakalanmasına çalışılıyor.

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Elazığ ve Diyarbakır'da terör örgütü operasyonu
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