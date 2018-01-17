Eski yüksek yargı üyeleri hakim karşısında

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, önceki celsede suçlamaları reddeden sanık eski Yargıtay üyesi Coşkun Demir, yeniden hakim karşısına çıktı.

Duruşmada, eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici, eski HSYK Birinci Daire Başkanı İbrahim Okur ile eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem tanık olarak dinlendi. Okur, tutuklu bulunduğu cezaevinden duruşmaya bağlanırken, diğer tanıklar salonda hazır bulundu.

İTİRAFÇI OLAN HAMSİCİ, DEMİR İLE NASIL TANIŞTIĞINI ANLATTI

Duruşmada ilk olarak FETÖ üyeliğinden tutuklanan, itirafçı olarak ifade verdikten sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici dinlendi.

Hamsici, sanık Demir ile tanışmasını anlatırken, 1985'te hakimlik stajı yaparken devam çizelgesini imzaladığı sırada çizelge üzerinde "Ben Coşkun Demir, görüşelim." yazılı bir not bulduğunu söyledi. Bu kişiyi tanımadığı için notu yırtıp attığını belirten Hamsici, daha sonra Demir'in yanına geldiğini ve tanıştıklarını bildirdi.

Hamsici, Demir'in bu ziyaretinde kendisini bir yere götürmek istediğini söylediğini ve sonradan "ışık evleri"nden biri olduğunu öğrendiği eve gittiklerini, burada aralıksız şekilde namaz kılıp, Risale-i Nur okuduklarını anlattı. Bu eve bir kez daha gittiğini aktaran Hamsici, bulunduğu yerden gidiş gelişin zor olması nedeniyle devam etmek istemediğini söylediğini ve gitmediğini kaydetti. Hamsici, sanığı bu tarihten sonra cezaevine girene kadar hiç görmediğini savundu.

Demir'in üyeliğine ilk toplantıda eski HSYK Birinci Daire Başkanı İbrahim Okur tarafından itiraz edildiğini belirten Hamsici, sonraki toplantılarda, Demir'in arkadaşı olduğunu söylediğini, dönemin Adalet Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Kahraman'ın da oluruyla seçilenler arasında yer aldığını kaydetti.

"DEMİR'İN İSMİ SONRADAN EKLENDİ"

Tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile duruşmaya bağlanan eski HSYK Birinci Daire Başkanı İbrahim Okur da cemaat mensubu HSYK üyeleriyle yaptıkları toplantıda 80 kişi belirlendiğini, Demir'in bu isimler arasında bulunmadığını, sonradan listeye eklendiğini söyledi.

Cemaat mensubu kurul üyelerinin Demir'i istemesine karşın kendisinin bu isme itiraz ettiğini anlatan Okur, sonradan Ahmet Hamsici'nin bu kişinin arkadaşı olduğunu söylemesi ve Ahmet Kahraman'ın da oluruyla Demir'in seçildiğini belirtti.

FETÖ üyeliği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem de sanık ile Edirne'de görev yaptığı dönemde tanıştığını, ayrıca Bakanlıkta görev yaptığı dönemde sanık Demir tarafından ziyaret edildiğini söyledi.

Demir'in, cemaat mensubu HSYK üyelerince seçilmesi istenen isimler arasında yer aldığını belirten Erdem, bu nedenle cemaatçi olduğunu düşündüğünü ifade etti.

KENDİSİ 2 BİN 834, OĞLU 3 BİN 476 KEZ BYLOCK'A GİRMİŞ

Daha sonra sanığa Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan gelen ByLock'a ilişkin rapor okundu.

Buna göre, sanığın kendisine ait telefonla 2 bin 834 kez ByLock'a giriş yaptığı, bağlantıların sanığın oturduğu ve çalıştığı yerlerden gerçekleştiği belirtildi. Sanık Demir, "Çok şaşırdım. Hiç haberim yok." savunmasını yaptı.

Demir'in oğluna ait telefonla da 3 bin 476 kez ByLock'a girildiği, bu bağlantıların da Eskişehir'den yapıldığı yönündeki tespit okundu. Buna ilişkin de bilgisinin olmadığını öne süren Demir, bilirkişi incelemesi yapılmasını istedi.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Buna göre, sanığın tahliye talebi reddedilerek tutukluluk halinin devamına, duruşmanın 19 Nisan 2018'e bırakılmasına karar verildi.