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ve ’de insanlık dramı

UĞUR YILDIRIM Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.1.2018
Hama ve İdlib’de insanlık dramı
SABAH, rejim saldırılarında yerle bir olan ve 'in güneyindeki köyleri gezdi. Yüzbinlerce insanın yerinden olmasına neden olan saldırıların ardından, 100'ün üzerinde köy rejim kontrolüne geçti. Cephe hattında muhalifler ve rejim arasında sıcak çatışmalar bir yandan sürerken, insanlar da yerle bir olan evlerinden eşyalarını kurtarabilmek için geri dönüyor. Yıkıntıların arasında eşyalarını arayanlardan Ahmet Miri. "Evimizi başımıza yıktılar. Yersiz yurtsuz kaldık. Eşimi ve çocuklarımı güvenli bir bölgeye bıraktıktan sonra kullanılabilir eşyalarımızı geri götürmek için geri döndüm. Hava soğuk çocuğumun üstüne örttüğüm battaniyeyi bile başkasından aldım" dedi.

TÜRKİYE, YARDIM EDİYOR
Türkiye Diyanet Vakfı, sınıra yakın bölgelere çadır kamplar hazırlamaya devam ederken, İdlib'in güneyinde Türkiye'nin yardımları sürüyor
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Hama ve İdlib’de insanlık dramı
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