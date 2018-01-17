Hama ve İdlib’de insanlık dramı

SABAH, rejim saldırılarında yerle bir olan Hama
ve İdlib
'in güneyindeki köyleri gezdi. Yüzbinlerce insanın yerinden olmasına neden olan saldırıların ardından, 100'ün üzerinde köy rejim kontrolüne geçti. Cephe hattında muhalifler ve rejim arasında sıcak çatışmalar bir yandan sürerken, insanlar da yerle bir olan evlerinden eşyalarını kurtarabilmek için geri dönüyor. Yıkıntıların arasında eşyalarını arayanlardan Ahmet Miri. "Evimizi başımıza yıktılar. Yersiz yurtsuz kaldık. Eşimi ve çocuklarımı güvenli bir bölgeye bıraktıktan sonra kullanılabilir eşyalarımızı geri götürmek için geri döndüm. Hava soğuk çocuğumun üstüne örttüğüm battaniyeyi bile başkasından aldım" dedi.
TÜRKİYE, YARDIM EDİYOR
Türkiye Diyanet Vakfı, sınıra yakın bölgelere çadır kamplar hazırlamaya devam ederken, İdlib'in güneyinde Türkiye'nin yardımları sürüyor