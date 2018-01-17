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İstanbul Barosu'nun skandal kararından sonra o avukat açıklama yaptı!

Erol Olçok ve oğlu A. Tayyip Olçok’un da aralarında bulunduğu şehit ve gazilerinin avukatı Uğur Güven’e, duruşmada darbecileri ‘katil’ diye nitelediği için masumiyet karinesini ihlalden soruşturma açıldı. Skandal soruşturmanın ardından avukat Uğur Güven açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 17.1.2018 14:25 Güncelleme Tarihi: 17.1.2018 14:48
İstanbul Barosu'nun skandal kararından sonra o avukat açıklama yaptı!

İstanbul 25. 'nin 9-10-11 Ekim 2017'deki duruşmalarında, çapraz sorguları yapılan erlerden biri, diğer sanırları işaret ederek, 'Bu katiller bana baskı yaptı!', 'Sen ateş etmezsen ben senin kafana sıkarım', 'Bu hainler bu şerefsizler' gibi sözler söyledi. Erler, asıl suçluların kendilerine zorla ateş ettiren komutanlarının olduğunu ileri sürdü. Bunun üzerine darbe girişiminde şehit olanlar ile gazilerin avukatı Uğur Güven, söz aldı ve az önce konuşan ere, 'Hangi şerefsiz hain?' ve 'Bu katilleri teşhis edebilir misin?' sorularını yöneltti.

Avukat Uğur Güven

Darbeci askerlerin avukatları Meliha Utku, Ayça Çiçek Heper, Duygu Nur Ermantaş, Kübra Aydın, Zerrin Duralı, Damla Sarıoğlu ve Ömer Çiftçi, Güven'i İstanbul Barosu'na şikayet etti. Sanık avukatları, şikayet dilekçesinde Güven'in, sanıklara ithafen 'Bu katilleri teşhis edebilir misin?' sorunu sorarak masumiyet karinesini ihlal ettiğini savundu.

İstanbul Baro'sundan skandal karar

GÜVEN HAKKINDA İŞLEM YAPILMASI İSTENDİ!

Avukatlar, duruşmalara barodan denetçi atanmasını, Uğur Güven hakkında da işlem yapılmasını istedi. İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Güven hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Soruşturmadan derin bir üzüntü duyduğu belirten Uğur Güven, Baro Başkanlığı'na verdiği savunmasında, "Sanık erlere sorduğum iki soru da maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına hizmetten ibarettir" dedi.

İstanbul Barosu’ndan skandal karar: Olçok’un avukatına soruşturma açtılar!

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İstanbul Barosu'nun skandal kararından sonra o avukat açıklama yaptı!
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