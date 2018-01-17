KKTC Dışişleri Bakanlığı'ndan GKRY'ye sert tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Güne Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, adanın ortak sahibi olan Kıbrıslı Türklerin asli haklarını görmezden gelerek Yunanistan ve Ürdün ile enerji alanında iş birliği anlaşmaları imzalamasının kabul edilemeyeceğini bildirdi.

SON DERECE TEHLİKELİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rum tarafının, adada ve bölgede tansiyonu artırıcı eylemler gerçekleştirmesinin "son derece tehlikeli adımlar" olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, adanın ortak sahibi olan Kıbrıslı Türklerin asli haklarını görmezden gelerek, Yunanistan ve Ürdün ile birlikte sağlık, eğitim ve tarım da dahil olmak üzere enerji alanında işbirliği anlaşmaları imzalaması kabul edilemez." değerlendirmesinde bulunuldu.

Rum yönetiminin, Yunanistan ile imzalama aşamasında olduğu anlaşılan deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşması konusunda Kıbrıslı Türklerin varlıklarını dahi yok sayan yaklaşımının kabul edilmediği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda alınan kararların Kıbrıs Türk tarafı üzerinde hiçbir bağlayıcılığı olmayacağını duyurmak isteriz. Adanın etrafındaki deniz yetki alanlarının salt Kıbrıs Rum tarafının lehine sınırlandırılamayacağını, zira bu adanın yegane sahibinin kendileri olmadığını hatırlatırız.

Kıbrıs Rum tarafının bir yandan müzakerelere devam etmek istediğini beyan ederken, öte yandan Enosis referandumunun okullarda anılması konusundaki kararını hayata geçirmeye yönelik olarak genelge yayınlaması büyük bir çelişki teşkil etmektedir. Karşımızda barış ve istikrar sağlanması ruhu içinde müzakere etmeye niyetli bir taraf bulunmadığı ve adanın güneyinde bölge istikrarına da saygı duymayan bir zihniyetin hakim olduğu aşikardır. Hal böyle iken, Kıbrıs Rum tarafının hiçbir tek yanlı girişiminin tarafımızca itibar görmeyeceğini, mukabil adımlar atmaktan imtina etmeyeceğimizi ve ana vatan Türkiye ile birlikte geleceğimize dair istişarelerimize hızla devam edeceğimizi bir kez daha vurgularız."