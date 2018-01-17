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’dan hava saldırısı: 7 ölü

Giriş Tarihi: 17.1.2018
Suriye'nin kuzeyindeki gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alan 'a düzenlenen hava saldırısında 7 sivil öldü.

ÖLENLERİN 6'SI ÇOCUK
Askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam'ın kontrolündeki İdlib gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alan Han Şeyhun, Serakib ve Kefrenbil ilçeleri ile El Gedfe, El Tuh, Tuka ve Tıbbeş köylerine hava saldırısı düzenlendi. İdlib'deki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf "Rus savaş uçakları Han Şeyhun'un kuzeyindeki Tıbbeş köyüne üç hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 7 sivil öldü, 9 kişi yaralandı" dedi. Hac Yusuf, hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin altısının çocuk, birinin kadın olduğunu söyledi. AA
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Rusya’dan hava saldırısı: 7 ölü
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