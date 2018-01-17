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Son Dakika Haberi: Yardımcı Doçentliğin kaldırılmasına ilişkin flaş gelişme!

Son dakika haberi... Doktoradan sonra, doçentlikten önce zorunlu bir kademe olarak kabul edilen yardımcı doçentliğin kaldırılmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Giriş Tarihi: 17.1.2018 16:10 Güncelleme Tarihi: 17.1.2018 17:44
Son Dakika Haberi: Yardımcı Doçentliğin kaldırılmasına ilişkin flaş gelişme!

Doktoradan sonra, doçentlikten önce zorunlu bir kademe olarak kabul edilen yardımcı doçentliğin kaldırılmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Marmara Üniversitesi 135. kuruluş yıldönümünde yaptığı açıklamada, tartışmalarına ilişkin Yardımcı doçentliğin sadece bir siyasi karar olduğuna dikkat çekereek "Öyle bir adım atalım ki, ara unvanı ortadan kaldırıp doktoradan doğrudan doçentliğe geçilmesini temin edecek çalışma yapalım. Büyük ihtimalle önümüzdeki hafta parlamentoya gönderilecek" demişti.

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Son Dakika Haberi: Yardımcı Doçentliğin kaldırılmasına ilişkin flaş gelişme!
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