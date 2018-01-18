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‘Atacağımız adımlarda kimseden icazet almayız’

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.1.2018
‘Atacağımız adımlarda kimseden icazet almayız’
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen 'nun ardından açıklama yapan Başbakan Yardımcısı , olası Afrin operasyonuyla ilgili Türkiye'nin kimseden icazet almaya ihtiyacı olmadığını söyledi. 'in 3 ay daha uzatılması yönündeki MGK tavsiye kararının da benimsendiğini belirten Bozdağ özetle şunları söyledi:
SABIR BEKLENMESİN: Türkiye sınırın yanı başında bir terör koridorunun oluşturulmasını, terörist bir ordunun kurdurulmasına karşı olduğunu defalarca söyledi. Türkiye bu noktada artık sabrının son noktasına gelmiştir. Kimse daha fazla sabır göstermesini beklememelidir.
RİSK ALMAKTAN ÇEKİNMEYİZ: Türk milleti ve devletinin bekası için atacağı adımlarla ilgili kimseden icazet almaya ihtiyacı yoktur. Ülkemizin ve milletimizin geleceği için daha büyük riskleri göze almamız gerektiğinde biz bunları göze almaktan çekinmeyeceğiz. Atmamız gereken adımları atmaktan geri durmayacağız.
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