Canan Kaftancıoğlu reddetti ama hesap ona ait

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca CHP
İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
'nun skandal tweet'leriyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.
Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü, @ ccanannnn rumuzlu Twitter kullanıcısının gerçek kimliğini araştırdı. Yapılan çalışma sonucunda söz konusu hesabın 1972 Ordu doğumlu Canan Kaftancıoğlu adlı kişiye ait olduğu tespit edildi. Araştırmada, Kaftancıoğlu'nun hesabında 1 Mayıs 2013 günlü yerden taş alırken yüzü bez ile kapalı fotoğrafının olup olmadığına da bakıldı.
Birkaç gündür sosyal medyada dolaşan söz konusu paylaşımın silinmiş veya gizlenmiş olabileceği belirlendi.
Canan Kaftancıoğlu'nun, 15 Temmuz'da darbeyi durduran halka hakaret ettiği, Gezi ve Kobani provokasyonunu destekleyip Ermeni soykırım yalanını savunduğu, HDP
'ye destek verdiği tweet'ler tepki çekmişti.