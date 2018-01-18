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Darbe davaları için 5 yeni duruşma salonu

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.1.2018
Darbe davaları için 5 yeni duruşma salonu

hain darbe girişimine yönelik davaların daha seri görülebilmesi için 3'ü Silivri'de olmak üzere 5 yeni duruşma salonu hizmete açıldı. Bu duruşma salonlarında 8 Ocak 2018 tarihinden itibaren, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan darbe teşebbüsü olaylarına ilişkin dava başta olmak üzere, baskını, darbe teşebbüsünün İstanbul Çatı Davası, 'ndeki Emniyet Müdürlüğü baskını davası, Hava Harp Okulu davası, Atatürk Havalimanı Baskını davası vb. davalara ilişkin yargılama faaliyetleri yapılacak.

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Darbe davaları için 5 yeni duruşma salonu
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