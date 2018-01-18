Darbe girişimi davaları için yeni duruşma salonları

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi davalarının daha rahat şartlarda görülebilmesi amacıyla İstanbul İl Gençlik Spor Müdürlüğü bünyesindeki iki yüzer sanık kapasiteli Silivri Alibey ile Büyükçekmece Mimar Sinan spor salonlarının kullanıma açıldığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca paylaşılan bilgi notunda, 15 Temmuz hain darbe girişimi üzerine başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmalar sonucunda açılan kamu davalarının Silivri Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesindeki 3 büyük duruşma salonunda görülmeye başlandığı hatırlatıldı.

24 AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILAMALAR DEVAM EDİYOR

Peyderpey açılan dava sayısı, her bir dava dosyasındaki mağdur-sanık sayısının fazlalığı ve yargılamaların kesintisiz yürütülmesi ilkesi dikkate alınarak Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından İstanbul'da terör suçlarıyla yetkili ağır ceza mahkemelerinin sayısının arttırıldığı belirtilen açıklamada, bir kısmı çift heyetli olmak üzere 24 ağır ceza mahkemesinde bu tür yargılamaların devam ettiği vurgulandı.

Silivri'deki duruşma salonlarının yeterli olmayacağı öngörülerek Adalet Bakanlığının da "uygun" görüşüyle başsavcılık tarafından 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hükümleri uyarınca İstanbul İl Gençlik Spor Müdürlüğü bünyesindeki 2 spor salonunun tahsis edilmesinin talep edildiği ifade edilen açıklamada, Silivri Alibey ile Büyükçekmece Mimar Sinan spor salonlarının darbe teşebbüsü davaları ile sanık sayısının fazla olduğu terör suçlarıyla ilgili davaların yargılanmalarında kullanılmak üzere duruşma salonuna dönüştürüleceğinden geçici devrinin istendiği kaydedildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı arasında düzenlenen protokol çerçevesinde gerçekleştirilen devir neticesi, her iki spor salonu Adalet Bakanlığı İşyurtları Daire Başkanlığı vasıtasıyla iki yüzer sanık kapasiteli duruşma salonu haline çok kısa bir zaman diliminde dönüştürülmüştür. Bu duruşma salonlarında 8 Ocak 2018 tarihinden itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan darbe teşebbüsü olaylarına ilişkin dava başta olmak üzere, İstanbul TRT baskını, darbe teşebbüsünün İstanbul çatı davası, Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü baskını davası, Hava Harp Okulu davası, Atatürk Havalimanı baskını davası ve buna benzer davalara ilişkin yargılama faaliyetine devam olunacaktır.

Ayrıca İstanbul'daki yargılamalarda kullanılmak üzere duruşma salonuna dönüştürülen 2 spor salonu dışında Bakırköy Adliyesinde bulunan 120 sanık kapasiteli 1 konferans salonu, Bölge Adliye Mahkemesinde bulunan yetmiş ikişer sanık kapasiteli 2 konferans salonu olmak üzere 3 duruşma salonu daha oluşturulmuş ve terör suçlarıyla yetkili İstanbul ağır ceza mahkemelerince kullanılmaya başlanmıştır. "