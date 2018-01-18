FETÖ operasyonları: 70 gözaltı

Mersin'de FETÖ'nün 2012-2015 arasında Mersin Üniversitesi'ndeki kız öğrenci yapılanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. 9 kişi aranıyor. Ankara'da, örgütün kapatılan eğitim kurumlarında öğretmen ve yöneticilik yapan, bazılarının da ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı. 25 şüpheli de aranıyor. Konya'da daha önce gözaltına alınan ve itirafçı olan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli 5 astsubay gözaltına alındı. Gaziantep'te 5 işadamı, Tekirdağ'da 4 muvazzaf asker, Manisa'nın Soma ilçesinde ByLock kullandıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alınırken, daha önce gözaltına alının bir şüpheli de tutuklandı. Kırıkkale'de ise aralarında subay ve astsubayların da bulunduğu 27'si muvazzaf asker, 2'si eski asker, 2'si de askeri okuldan atılan öğrenci 31 şüpheliden bazıları gözaltına alındı. İstanbul'da FETÖ'nün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları iddia edilen 87'si tutuklu 144 polisin yargılandığı davada mahkeme, analizi yapılan kayıtlar ışığında 33 polisin tahliyesine karar verdi.

GÜRAY GÜRDAL/ HAKAN GÖKKAYA