Komandolar, PKK inlerini imha etti

PKK'ya yönelik başlatılan kış operasyonları aralıksız şekilde devam ediyor. Üç gün önce Diyarbakır'ın Lice ve Silvan ilçelerinde özel eğitimli komandoların katıldığı "Bayrak-75 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Osman Öz-2" operasyonu tamamlandı. Operasyon kapsamında Lice'ye bağlı Yalımlı köyü Keşkuvari mezrası, Akçabudak köyü Hevsel, Kilimli, Mahmutlu, Dergan ve Dokuzkat mezraları, Silvan ilçesi Kazandağı köyü Taraklı mezrası ile Demirkuyu köyünde sığınaklar, el yapımı patlayıcılar, mühimmat, yaşamsal madde, giyecek, sağlık malzemeleri ele geçirildi. Arazi yapısını iyi bilen ve uzun süre dağlık alanda kalabilecek şekilde eğitimli komandolar, operasyon kapsamında helikopterle stratejik noktalara indirildi.

LİCE'DE PKK'YA SIĞINAK DARBESİ

Söz konusu bölgelerde soğuk havaya rağmen yapılan arazi-tarama faaliyetlerinde, 16'sı Lice ilçesi Hevsel mezrası, biri Kilimli mezrası, biri Bayırlı köyünde olmak üzere toplam 18 adet sığınak, Yünlüce köyü Konuklu mezrasında ise 1 doğal mağara bulunarak kullanılmaz hale getirildi. Operasyonda biri Bayırlı köyü Sağlık mezrası, 4'ü Yünlüce köyü Konuklu mezrası olmak üzere toplam 5 ayrı avcı boy çukuru, 3'ü basma düzenekli olmak üzere, amonyum nitrat, şeker ve alüminyum tozu karışımı ile hazırlanmış 6 adet mayın/el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edildi. Söz konusu patlayıcılar imha edildi. Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki operasyonlarda ise, güvenlik güçlerinin geçiş güzergâhına tuzaklanmış el yapımı patlayıcı bulundu. Kazandağı köyü Taraklı mezrası ile Demirkuyu köyü arasındaki karayolunda, 2 adet 12 kilogramlık tüp içerisine 100 kilo amonyum nitrat ve şeker karışımı ile hazırlanmış mayın/el yapımı patlayıcı tespit edildi. Basma ve uzaktan kumanda düzenekli patlayıcılar uzman ekip tarafından imha edildi.