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3 askere hazin tören

Yalvaç'ta düşen askeri nakliye uçağında olan Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa, Hava Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı ile Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Kadir Arlı için Eskişehir'de tören düzenledi. Binbaşı Karamustafa ile Yüzbaşı Odabaşı'nın cenazeleri törenin ardından memleketleri Ordu'ya gönderildi. Şehit Astsubay Arlı ise Eskişehir'de toprağa verilecek.

Giriş Tarihi: 18.1.2018 12:07 Güncelleme Tarihi: 18.1.2018 12:13
Şehit 3 askere hazin tören

Eskişehir'den kalktıktan sonra 'nın Yalvaç ilçesi yakınlarında düşen CN-235 tipi askeri nakliye uçağında olan 3 askerin cenazeleri dün akşam askeri uçakla Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'na getirildi.

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Şehit 3 askere hazin tören
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