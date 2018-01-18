Şehit 3 askere hazin tören

Isparta Yalvaç'ta düşen askeri nakliye uçağında şehit olan Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa, Hava Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı ile Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Kadir Arlı için Eskişehir'de tören düzenledi. Binbaşı Karamustafa ile Yüzbaşı Odabaşı'nın cenazeleri törenin ardından memleketleri Ordu'ya gönderildi. Şehit Astsubay Arlı ise Eskişehir'de toprağa verilecek.
Giriş Tarihi: 18.1.2018 12:07Güncelleme Tarihi: 18.1.2018 12:13
Eskişehir'den kalktıktan sonra Isparta'nın Yalvaç ilçesi yakınlarında düşen CN-235 tipi askeri nakliye uçağında şehit olan 3 askerin cenazeleri dün akşam askeri uçakla Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'na getirildi.