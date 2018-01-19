ABD’nin açıklaması bizi tatmin etmedi

Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin 'Suriye'de sınır gücü kurulmayacağı' yönündeki manevra niteliğindeki açıklamaları için "Bu Afrin'e düzenlenecek operasyonun ertelenmesini sağlamayacak" dedi. Bakan Çavuşoğlu, Kanada'da ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson'la yaptığı ikili görüşmeyle ilgili olarak da "Tillerson, gazetelerde çıkan bu haberlere inanmamamız gerektiğini söyledi. Ben de 'Sözde terör örgütü ordusu kurulması ilişkilerimizi kötü yönde etkiler. Böyle bir şeyin gerçek olmamasını dileriz' dedim" ifadesini kullandı. SENİN YAP TIĞIN TERÖRE DESTEK
ABD'nin daha önce Menbiç'te verdiği sözleri tutmadığını ve somut adım atmadığını belirten Çavuşoğlu, "Açıklamaları bizi tam olarak tatmin etmedi. ABD verdiği silahları toplama sözü vermişti. Bu söz tutulmadı" dedi. Çavuşoğlu, ABD'nin Irak'ta yaşadıklarından ders almadığını ifade ederek, "Pakistan'a 'teröre destek veriyor' diyor. Senin yaptığın ne? Sen de terör örgütüne destek veriyorsun, açık veriyorsun" diye konuştu. Çavuşoğlu "İdlib bölgesinde rejimin sadece ihlali değil, ilerlemesi de var. Bunların da durdurulması gerekiyor. Soçi'ye muhalefetin gidebilmesi için buradaki ihlallerin durması gerekiyor. Bunların hepsini Rusya'yla görüşüyoruz. Hem İdlib, hem Afrin ve Suriye'nin geleceğiyle ilgili atmamız gereken adımları değerlendiriyoruz. Müsteşar yardımcımız Soçi hazırlıkları için Rusya'ya gitti. Soçi'de YPG
masada olmayacak. YPG'den Kürtlerin de rahatsız olduğunu biliyoruz. YPG, çok sayıda Kürt'ü sürgüne gönderdi. Birçok Kürt grup var. PKK, Türkiye'deki Kürtlerin temsilcisi mi? Irak'taki Kürtlerin temsilcisi mi? Bunlar terör örgütüdür. Dünyaya da bunu anlatıyoruz. YPG'yi desteklemeyen birçok Kürt grup var" dedi. 'RUSYA İLE KOORDİNELİ OLMALI'
"Biz burada bir müdahale yaptığımız zaman bunu koordineli yapmamız lazım. Rus gözlemcilerin bundan etkilenmemesi lazım. Bugüne kadar birçok adımımızı Rusya'yla koordineli attık. Bazı konularda görüş ayrılığımız olsa da birlikte çalışıyoruz. Hava sahası konusunda hem İran hem Rusya ile görüşüyoruz. Buradan havadan bir müdahale için koordinasyonu sağlamalıyız".