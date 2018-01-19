ABD’nin kafası karışık ama bizim tavrımız net

Başbakan
Binali Yıldırım dün Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen İl Emniyet Müdürleri Toplantısı'na katıldı. Yıldırım şunları söyledi:
Terörle mücadeledeki kararlılığımızı bütün dünya ülkelerinin açık net görmesini istiyoruz. Terörle mücadele Avrupa'nın güvenliğini de sağlıyor. Çünkü NATO'nun sınırları Türkiye'nin doğu ve güney sınırlarından başlıyor. DEAŞ'tan boşalan yerlerin başka terör örgütüyle doldurulmasını asla kabul edemeyiz. ABD'nin Suriye'deki uygulamaları müttefiklik hukukuna ters. ABD bölgenin geleceği konusundaki kafa karışıklığını ortadan kaldırmalı ve tavrını barıştan yana, Türkiye ile hukukunu düzeltmekten yana değiştirmeli. ABD KENDİNİ TEKZİP EDİYOR
Üç gün içinde birbirini tekzip eden bir sürü açıklama geliyor. Bir gün "Burada sınır güvenlik ordusu kurulacak" deniliyor, daha sonra "Biz öyle demedik" deniliyor, sonra da "Böyle bir düşüncemiz yok, DEAŞ'tan bölgeyi temizledikten sonra yerel unsurlardan bir güvenlik oluşturuyoruz" gibi açıklamalar geliyor. Tabii bunlar bir kafa karışıklığının ifadesi. Ancak Türkiye'nin kararlılığı açık ve net. Hudutlarımızın hemen güneyinde bir terör ordusu oluşturulmasına asla izin vermemiz söz konusu değil. Bu konuda uluslararası hukuktan kaynaklanan ve milletimizin can ve mal güvenliğini esas alan, hudutlarımızın güvenliğini esas alan her türlü tedbir hiç ama hiç rehavete kapılmadan hemen alınacaktır.
Şiddetle, terörle mücadele ederken polisimiz, jandarmamız ve diğer güvenlik birimlerimiz sağduyulu, aklıselim içinde hareket etmek ve mutlaka hukuk içinde kalmak durumundadır. Bu son derece önemlidir. Türkiye'nin geçmişinde devletin silahını, devletin üniformasını kendi karanlık ve kirli emellerine alet etmeye çalışanlar oldu. Milli iradeye kastedecek kadar yoldan çıkan bu terör grupları, şer odaklarını asla hatırımızdan çıkarmayalım.
Uyuşturucuyla mücadele, boyutlarını düşündüğümüzde daha derinde ve daha büyük olan bir mücadele şekli. Bundan sonraki öncelikli hedeflerimiz arasında genç kuşakları zehirlemeye çalışanlara asla ve asla göz açtırmayın. Su uyur düşman uyumaz. Mutlaka savunma değil taarruz esaslı mücadeleye kesintisiz devam edeceğiz. Tehdidin, terör olayının gerçekleşmeden önce önlenmesine ağırlık vereceğiz. 15 TEMMUZ KAHRAMANI ASLAN DA TOPLANTIDAYDI
Başbakan Yıldırım'ın programına 15 Temmuz gecesi FETÖ darbe girişimini bastırmak isterken darbeciler tarafından başından vurulan ve 5 ay komada kalan Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan da katıldı. Başbakan Yıldırım da program sırasında şunları söyledi: "Turgut Aslan, o gece Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki alçaklara karşı verdiği kahramanca mücadele sırasında gazi oldu. Bugün onu aramızda görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Diğer bir gazimiz Atalay Ülker, Bingöl Emniyet Müdürü. O gece görev yaparken o da alçaklara karşı göğsünü siper etti ve gazilik mertebesine ulaştı." 9 BİN PKK'LI TUTUKLANDI
Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok
da, terörle
mücadeleye
ilişkin son 2
yılın rakamlarını
paylaştı: "Terör
örgütü PKK'ya
10 bin 383 operasyon
yapıldı, 8
bin 919'u tutuklandı.
DEAŞ'a
bin 796 operasyonda
2 bin 358
kişi tutuklandı
246 terör eylemi
önlendi."