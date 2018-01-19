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Bakan Kaya direnişin sembolünü kabul etti

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.1.2018
Bakan Kaya direnişin sembolünü kabul etti
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kudüs direnişinin sembol ismi haline gelen Fevzi el Cüneydi'yi (16) kabul etti. Cüneydi'nin haksız şekilde askerleri tarafında gözaltına alındığını belirten Kaya, şöyle konuştu: "Kendisi davasının sembol isimlerinden oldu. 16 yaşındaki bir çocuğun İsrail askerleri tarafından fotoğrafa baktığımızda sayısının kaç olduğunu dahi sayamadığımız ağır bir şekilde, haksız şekilde alıkonulmasının resmi, Filistin'in direnişinin sembolü haline geldi."

CESARETİNİ KUTLADI
Kaya, Cüneydi'nin suçsuz yere alıkonulduğunu da vurgulayarak, "Fevzi kardeşimi cesaretinden dolayı tebrik ediyorum. Fevzi, haklıydı ve orada hiçbir suçu yoktu" dedi. Kaya, İsrail askerleri tarafından gözaltına alınan 16 yaşındaki Ahed et- Temim'in de bir an önce özgürlüğüne kavuşması gerektiğini ifade etti. Türkiye'ye geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Cüneydi ise duygularını şöyle dile getirdi:

ORTAK DAVAMIZ
"Sizinle görüştüğüm ve burada olduğum için çok mutluyum. Bu davada sizinle birlikteyiz. Filistin davası sadece bizim değil aynı zamanda sizin davanızdır. Filistin'in yanında yer aldığı için Türkiye ve halkına teşekkür ediyoruz." Bu arada Cüneydi Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından da kabul edildi. Erbaş, "Kudüs'ün gönlümüzdeki yeri her zaman Filistin'in başkenti olmuştur. Zaten biz bunu ezelden beri böyle kabul ediyoruz. Böyle devam edecek inşallah" dedi.
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Bakan Kaya direnişin sembolünü kabul etti
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