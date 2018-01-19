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" evi" operasyonunda hakim ve savcı çift yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) soruşturması kapsamında " evleri"ne yönelik operasyonda hakim ve savcı çift Antalya'da gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.1.2018 19:21 Güncelleme Tarihi: 19.1.2018 19:23
Gaybubet evi operasyonunda hakim ve savcı çift yakalandı

'nün darbe teşebbüsünden bir gün sonra haklarında yakalama kararı çıkartılan ve yapılan operasyonda evlerinde bulunmayan savcı Hakan D. ile hakim eşi Ayşe D'nin yakalanması için araştırma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, çiftin Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'ndeki bir " evi"nde kaldığını belirledi.

Eve yapılan operasyonda çift, gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda bir tabanca ile tabancaya ait mermiler ele geçirildi.

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ByLock KULLANICISI ÇIKTILAR

Örgütün üst düzey sorumlularından olduğu "abi" ve "abla" konumunda bulundukları ileri sürülen şüphelilerin ikisinin de örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu öğrenildi.

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Yakalanmamak için cep telefonu kullanmadığı belirlenen şüphelilerin, yerlerinin tespit edilmemesi için de sürekli adres değiştirdikleri öğrenildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

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"Gaybubet evi" operasyonunda hakim ve savcı çift yakalandı
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