OHAL uygulaması altıncı kez uzatıldı

Olağanüstü halin (OHAL
) 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi kabul edildi. AK Parti
ve MHP milletvekilleri OHAL'e "evet" oyu verirken, CHP ve HDP'liler ise "hayır" oyu kullandı. TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerdekonuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, özgürlükleri güvenliğe, güvenliği de özgürlüklere feda edemeyeceklerini ifade etti. "Terör örgütlerinin kovanına çomak sokuyoruz" ifadesini kullanan Gül, OHAL'in vatandaşta bir rahatsızlığa neden olmadığını belirtti. Milletin olup bitenin farkında olduğunu, OHAL'e destek verdiğini vurgulayan Gül, "Bölgemizdeki ve dünyadaki gelişmeler bizim hızlı, dinamik ve dikkatli karar almamızı ve uygulamamızı zorunlu kılmaktadır. OHAL bütün bu şartlar düşünüldüğünde bir süre daha bu zaruretlerden dolayı bir ihtiyaçtır. Bunun devamlı olacağını söylemek mantıkla izah edilemez" dedi.