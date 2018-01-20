23 Nisan için yeni şiir ezberliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında konuşurken ayağa kalkıp Mehmet Akif Ersoy
'un "Zulmü Alkışlayamam" şiirini okuyan ve Erdoğan'ın "Geleceğin siyasetçileri yetişiyor" dediği Hızır Halis Ziya Özdemir (9), duygularını anlattı. Özdemir, "23 Nisan
'da Cumhurbaşkanımızın makamını temsil etmek istiyorum. Ona sürpriz olsun diye yeni bir şiir ezberliyorum. Konya'ya geldiğinde kendisine okumak istiyorum" dedi. Metin (42) ve İclal Özdemir çiftinin tüp bebek yöntemiyle dünyaya getirdikleri üçüzlerini trafik kazasında kaybettiği, 2 yıl sonra da tedavi görmeden çocukları Hızır Halis Ziya'nın dünyaya geldiği öğrenildi.