Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > 23 Nisan için yeni şiir ezberliyor

için yeni şiir ezberliyor

Giriş Tarihi: 20.1.2018
23 Nisan için yeni şiir ezberliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında konuşurken ayağa kalkıp 'un "Zulmü Alkışlayamam" şiirini okuyan ve Erdoğan'ın "Geleceğin siyasetçileri yetişiyor" dediği Hızır Halis Ziya Özdemir (9), duygularını anlattı. Özdemir, "'da Cumhurbaşkanımızın makamını temsil etmek istiyorum. Ona sürpriz olsun diye yeni bir şiir ezberliyorum. Konya'ya geldiğinde kendisine okumak istiyorum" dedi. Metin (42) ve İclal Özdemir çiftinin tüp bebek yöntemiyle dünyaya getirdikleri üçüzlerini trafik kazasında kaybettiği, 2 yıl sonra da tedavi görmeden çocukları Hızır Halis Ziya'nın dünyaya geldiği öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
23 Nisan için yeni şiir ezberliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN