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için destek veremedi

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.1.2018
Afrin için destek veremedi
Türkiye tarihinin en büyük terör ve güvenlik sorunu ile mücadele ederken, lideri Kemal bu kapsamda düzenlenecek operasyonu için de skandal açıklamalarda bulundu. CHP Parti Meclisi (PM) toplantısının açılışında konuşan Kılıçdaroğlu, teröristler ve destekçilere tepki göstereceği yerde, yine hükümeti hedef aldı. Bir yandan sınır güvenliği için terörle mücadelenin evrensel bir hak olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, bir yandan da Afrin konusunda küstah ifadeler kullandı. "Hava desteği almadan oraya asker sokacaksan, kefenle seni karşılayan arkadaşları göndereceksin" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Afrin, gibi değildir. El Bab'da uluslararası uzlaşma vardı. Afrin'e girmek için bağırıp çağırıyorlar, önce siz diplomasiyi sonuna kadar zorlayacaksınız. Eğer diplomasi sonuna kadar zorlanır ve bir uzlaşma sağlanırsa hava desteği de sağlanırsa sorun büyük ölçüde aşılabilir." Kılıçdaroğlu, CHP'nin marjinalleştiği eleştirileri için de "Bizi dar bir çerçeveye hapsetmek istiyorlar. Biz kitle partisiyiz" dedi.
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Afrin için destek veremedi
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