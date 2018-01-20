Afrin için destek veremedi

Türkiye tarihinin en büyük terör ve güvenlik sorunu ile mücadele ederken, CHP
lideri Kemal Kılıçdaroğlu
bu kapsamda düzenlenecek Afrin
operasyonu için de skandal açıklamalarda bulundu. CHP Parti Meclisi (PM) toplantısının açılışında konuşan Kılıçdaroğlu, teröristler ve destekçilere tepki göstereceği yerde, yine hükümeti hedef aldı. Bir yandan sınır güvenliği için terörle mücadelenin evrensel bir hak olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, bir yandan da Afrin konusunda küstah ifadeler kullandı. "Hava desteği almadan oraya asker sokacaksan, kefenle seni karşılayan arkadaşları göndereceksin" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Afrin, El Bab
gibi değildir. El Bab'da uluslararası uzlaşma vardı. Afrin'e girmek için bağırıp çağırıyorlar, önce siz diplomasiyi sonuna kadar zorlayacaksınız. Eğer diplomasi sonuna kadar zorlanır ve bir uzlaşma sağlanırsa hava desteği de sağlanırsa sorun büyük ölçüde aşılabilir." Kılıçdaroğlu, CHP'nin marjinalleştiği eleştirileri için de "Bizi dar bir çerçeveye hapsetmek istiyorlar. Biz kitle partisiyiz" dedi.