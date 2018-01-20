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Yıldırım'dan flaş açıklama: Şu an itibariyla 'e hava harekatı başlamıştır

Yıldırım'dan son dakika " operasyonu" açıklaması... Şu an itibarıyla kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz, Afrin'de / ve DEAŞ unsurlarını yok etmek için havadan harekata başlamıştır.

Giriş Tarihi: 20.1.2018 17:25 Güncelleme Tarihi: 20.1.2018 17:45
Başbakan Yıldırım'dan flaş açıklama: Şu an itibariyla Afrin'e hava harekatı başlamıştır

, Bilecik'te partisinin il kongresinde konuştu. harekatına ilişkin Yıldırım, "Şu an itibariyle kahraman silahlı kuvvetlerimiz bir süreden beri milletimizin bölgedeki vatandaşlarımızın başını ağrıtan Afrin'de yaşayan Arap, Kürt, Türkmenlere zulüm eden , , YPG ve DEAŞ unsurlarını, teröristlerini yok etmek için havadan harekata başlamıştır. Allah Mehmetçiğin, kahraman askerlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Türkiye dostluklarına önem veren bir ülkedir. Ancak Türkiye'ye karşı husumet içinde olanlar birliğimizi beraberliğimizi bozmaya çalışanlar da en ağır şekilde cezalandırılırlar. Bunu bütün dünya bilmelidir. Kimseye düşmanlığımız yok" diye konuştu.

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