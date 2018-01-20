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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında gözümüz yok ama kimse de bizi rahatsız edemez

Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı , 6. olağan il kongresinde konuşuyor

Giriş Tarihi: 20.1.2018 17:31 Güncelleme Tarihi: 20.1.2018 18:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında gözümüz yok ama kimse de bizi rahatsız edemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ta halka hitap ettiği konuşmasında Afrin operasyonuna değindi.

"DURUN DEDİK DURMADILAR"

"Kato'da Cudi'de Kandil'de bak şimdi de bizim sınırlara tecavüz etmek isteyenler var ve Şimdi Afrin'de rahat durun dedik durmadılar. Sınırlarımızı zorlamaya teşebbüs etmeyin dedik dinlemediler.

Bunlar PYD'dir, YPG'dir dedik. Şimdi işte gereğini biz yapıyoruz. Kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Kimsenin toprağında gözümüz yok ama kimse de bizi rahatsız edemez."

"Pensilvanya'daki şarlatanın bunlara fısıldadığı... Ne diyor 'Bahar yakın' diyor, o baharlar var ya işte onlar hiçbir zaman gelmeyecek. Nereye gizlenirlerse gizlensinler, sırtlarını kime dayarlarsa dayasınlar bu millete ihanet edenlerin hepsini saklandıkları inlerinde bulup yargıya teslim edeceğiz."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında gözümüz yok ama kimse de bizi rahatsız edemez
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