Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında gözümüz yok ama kimse de bizi rahatsız edemez

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin operasyonuna ilişkin, "(Rahat durun) dedik, durmadılar. 'Bak bizim topraklara saldırmaya, sınırlarımızı zorlamaya tevessül etmeyin' dedik, dinlemediler ve bize müttefik görünenlere de söyledik. 'Bunlar PKK'nın ta kendisidir' dedik, 'Bunlar PYD'dir' dedik, 'Bunlar aynıdır, YPG'dir' dedik. 'Rakka'ya teröristlerle gitmeyin, DEAŞ terör örgütüdür, bir terör örgütünü bir diğer terör örgütüyle değil, gelin beraber halledelim bunları' dedik, dinlemediler. 'Peki siz bilirsiniz' dedik ve şimdi işte gereğini biz yapıyoruz. Kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, partisinin Uşak 6. Olağan Kongresi'nin yapılacağı Atatürk Spor Salonu önünde kendisini bekleyen vatandaşlara yaptığı konuşmada, Uşak'ın bu yolda kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını, kendilerinin de kenti hiçbir zaman yalnız koymadıklarını belirtti.

TOKİ'nin kentteki yeni düzenlemelerini helikopterle incelediğini anlatan Erdoğan, Tabakhane Deresi'ndeki projeyi gördüğünü belirterek, "Proje başka, yapım bambaşka. Baktım ki aman ya Rabb'im, nasıl bir güzellik. Boş dükkan kalmamış hepsi ful. Evler keza öyle. Uşak'a bu yakışmaz mıydı?" ifadelerini kullandı.

Projenin yanında yer alan bölümde de çalışma yapılması için TOKİ Başkanlığına talimat verdiğini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Seçimlere yetişir mi yetişmez mi diye arkadaşlarda bir korku var. Biz yatırımlarımızda politika yapmayacağız buraya bu gerekir mi gerekir, illa seçime yetişir mi diye bir şey yok ki. Zaten bir sene var, şimdiden başlayalım, yol alalım, önce bir yıkımı yapalım. Yola devam, iş tamam. Onun için belediye başkanı öyle şeyler yok. İş yapacağız iş, bizim kaybedecek vaktimiz yok. İnşallah TOKİ Başkanımız çalışmalarına aynı kararlılıkla devam edecek. O güzelliğin yanında o çirkinlik yakışmaz."

AFRİN OPERASYONUNDAN ÇARPICI FOTOĞRAFLAR

- TAŞERON İŞÇİLERİN KADROYA KAVUŞMASI

Türkiye'de artık taşeron diye bir şey kalmadığını dile getiren Erdoğan, "Bu iş bitti ve bakın bunları grup toplantılarında açıkladım, meydanlarda açıkladım. Ne var belediyelerde, BİT'ler var. Belediyelerdeki o BİT'ler taşeronla çalışıyorsa o taşeron oradan gidiyor orada çalışanlar belediye iktisadi teşekküllerinin personeli oluyor. Bunları açıkladık. Kamu iktisadi teşekküllerinde mi çalışıyor, o da taşerondan alınıyor kamu iktisadi teşekkülülünün kendisinde bizzat eleman oluyor. Cumhurbaşkanlığında taşeron vardı, hepsini kadromuzun içine aldık. En azı 350-400 lira olmak üzere 900 liraya kadar maaşlarında iyileştirme oldu." dedi.

"Sloganik oyunlara gelmeyin, hele hele o ana muhalefetin oyununa hiç gelmeyin" ifadesini kullanan Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu taşeronların sayısı ne kadardı, 1 milyon. Biz bu 1 milyonu kadrolara aldık. Bunların içinde sizin bu söylediğimiz KİT'ler 40 bin. O 40 binle ilgili çalışma bunun dışında kalır mı? Biz hepsini yapmışız, yapıyoruz. Ama bu oyunlara gelmeyin. Tayyip Erdoğan bu tür sloganlar karşısında pes eden bir lider değildir, bunu da bilin. Bugüne kadar Hakk'tan ve halktan yana oldum yine öyle olacağım. Biz partimizi kurarken dikkat edin iki kelime seçtik. Bir, adalet, iki kalkınma. Bay Kemal adaleti daha yeni öğrendi ama nerede öğrendi, PKK'lıları sağına soluna alarak İstanbul yolunda şöyle bir yolculuğa çıktı. Ya sende ne arar adalet, ya sen ne anlarsın adaletten ya. İşte şu anda İstanbul'a bir il başkanı seçmişler. Tweetleri ile filan nereden çıkıyor? DHKP-C ile bağlantısından tut, Gezilere varıncaya kadar hepsinde var. Daha da ileri gitmeyeceğim tamamıyla bizim kültürümüzde yeri olmayan ifadelerle serencamını tweetlerde okuduğumuz bir bayan. Şimdi her şeyleri meydana çıkıyor, biz onları geçelim işimize bakalım. "

- TEK MİLLET, TEK BAYRAK, TEK VATAN, TEK DEVLET

Erdoğan, Rabia'yı oluşturan tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet anlayışıyla hareket ettiklerini, 80 milyon arasında ayırım yapmadıklarını söyledi.

Rengini şehitlerin kanından alan Türk bayrağının eşininin benzerinin olmadığını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu topraklardan kimse en ufak birşey koparamaz. O hesaplara girenler vardı. Ne oldu evelallah. Kato'da, Cudi'de, Gabar'da, Kandil'de bak şimdi de bizim sınırlara tecavüz etmek isteyenler var ve şu anda Afrin'de 'Rahat durun' dedik, durmadılar. 'Bak bizim topraklara saldırmaya, sınırlarımızı zorlamaya tevessül etmeyin' dedik, dinlemediler ve bize müttefik görünenlere de söyledik. 'Bunlar PKK'nın ta kendisidir' dedik, 'Bunlar PYD'dir' dedik, 'Bunlar aynıdır, YPG'dir' dedik. 'Rakka'ya teröristlerle gitmeyin, DEAŞ terör örgütüdür, bir terör örgütünü bir diğer terör örgütüyle değil, gelin beraber halledelim bunları' dedik, dinlemediler. 'Peki siz bilirsiniz' dedik ve şimdi işte gereğini biz yapıyoruz. Kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz."

"Bizim kimsenin toprağı üzerinde gözümüz yok ama kimse bizi de rahatsız etmesin" sözlerine yer veren Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka yok. Yok paralel devletmiş, şu devletmiş, bu devletmiş. FETÖ'nün de burada vardı temsilcileri, çoğunu da iyi tanırım. Bunlar bize çok sırnaşırlardı, bizi bile aldattılar, çok iyi takiyye yaparlardı. Çünkü namus meselesi çok önemli. Bunlarda ahlaksızlık, adilik her şey vardı ama şimdi kodesteler. Kaçan kaçtı, kaçmayanlar da kodeste. Çünkü bu ümmeti böldüler, ümmeti parçaladılar. Onlara bunu rahat bırakmayacağız üzerine üzerine gidiyoruz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Ben sizden bir şey rica ediyorum bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız."

Erdoğan, konuşmasının ardından kongrenin yapılacağı spor salonuna geçti.