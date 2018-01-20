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Erdoğan gibi dik durdum

BURAK ERDEM ÇELİK
BURAK ERDEM ÇELİK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.1.2018
Erdoğan gibi dik durdum
askerleri tarafından gözleri bağlı şekilde götürülürken çekilen fotoğrafıyla Kudüs direnişinin sembolü olan 16 yaşındaki Fevzi el-Cüneydi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini anlattı:
ONA ÇOK DUA EDİYORUZ: Onun için çok dua ediyoruz. İşgalci İsrail askerlerinin zulmü altında yaşayan li çocukların durumunu kendisini aktardım. Onu çok sevdiğimizi ve onun yanında olduğumuzu ilettim. Bana 'Biz sizi çok seviyoruz. Sizin arkanızdayız' dedi.
DİRENDİKÇE DAHA ÇOK DÖVDÜLER: Protestolar sırasında işgalci askerler arkamdan beni tuttu ve bir anda gözlerimi bağladılar. Kaçmaya çalıştım ama beni tüfekleriyle dövdüler. Defalarca tokat attılar. Direndikçe daha çok dövdüler. Gördüğünüz gibi başım dikti çünkü Erdoğan'ın onurlu duruşu bana cesaret verdi. Filistin'deki zulme karşı Erdoğan gibi dik durdum. Filistin için sesimizi yükselten tek lider Erdoğan oldu. Burada kendimi çok güvende hissettim. Türkiye benim ikinci vatanım. Türk milleti bize her zaman sahip çıkıyor.
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Erdoğan gibi dik durdum
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