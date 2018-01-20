FETÖ ihanetini ‘Kukla’da anlattı

TBMM
15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek
, FETÖ
ile ilgili 2'inci kitabını çıkardı. Petek, 'Kukla' adını verdiği Küresel Güçlerin Yeni Oyuncağı: FETÖ' kitabında terör örgütünün yapılanmasını devletin içine nasıl sızdığını gözler önüne seriyor.
Petek'in araştırmasına göre FETÖ 1966'lı yıllardan itibaren yapılanmaya başladı. Örgütün 1966-1983 arasında büyük bir gizlilikle işleyen dönemini Kuluçka Dönemi olarak tanımlayan Petek, 1984-2006 arasındaki dönemini kamu kurumlarına sızarak devleti ele geçirme aşamasını Palazlanma Dönemi, 2007-2017 arasındaki dönemini ise devletin tüm kurumları ve kuruluşlarıyla ele geçirileceği Saldırı Dönemi olarak tanımlıyor.
Petek bu dönemin halen devam ettiğini ifade ediyor. PETEK: İKİYÜZLÜ HAREKET
Reşat Petek, FETÖ'nün fotoğrafını çektiği 'Kukla' kitabını SABAH'a anlattı.
Petek, "Dönemsel olarak dün dost olduğuna sonra düşmanlık yapmış, düşman göründüğüyle de hemen dost olabilmiştir. Bu derece ikiyüzlü, kaypak hareketlerini görüyoruz. Örgütün Fetullah Gülen
liderliğindeki yapısını detaylı bir şekilde anlattık" dedi.