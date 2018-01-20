Son Dakika: Ve Afrin operasyonu başladı! Türk savaş uçakları PYD'yi vuruyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrin Operasyonuna ilişkin son sözlerinin ardından Anadolu Ajansı art arda son dakika haberi geçti. Sınır hattında uçak seslerinin duyulduğunun ifade edildiği haberlerde "Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçeleri arasında sınır hattında uçak sesleri duyuluyor" denildi. Öte yandan Özgür Suriye Ordusuna bağlı birliklerin bir kısmının da terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'de işgal ettiği alanlara girmeye başladığı kaydedildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait savaş uçakları Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde terör örgütü PYD/PKK'ya ait gözlem noktaları ve çok sayıda hedefi vurdu.

İdlib'deki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Türk savaş uçakları, Afrin'in Türkiye sınırı hattındaki Cinderis beldesine bağlı Celeme, Himdiye, Haclar, Freriye ve Tel Sellür köylerindeki PYD/PKK'ya ait gözlem noktaları ve hedeflerini bombaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır"

ÖSO BİRLİKLERİNİN ŞU ANA KADAR HERHANGİ BİR DİRENİŞLE KARŞILAŞMADIĞI BELİRTİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının gün içerisinde önceden belirlenen terör hedeflerine yönelik top atışlarının ardından Suriye'nin değişik bölgelerinden sevk edilen ÖSO mensupları, zırhlı araçlarıyla Kilis-Hatay hudut hattında ilerleyerek bazı noktalardan Afrin tarafına geçiş yaptı. ÖSO birliklerinin şu ana kadar herhangi bir direnişle karşılaşmadığı belirtildi.

AJANSLAR EN SON BU KARELERİ GEÇTİ





(Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçeleri arasında sınır hattında uçak sesleri duyuluyor.)

AFRİN TARAFINDAN PATLAMA SESLERİ GELİYOR

Türk uçaklarının sınır hattından geçişinin ardından Afrin tarafından patlama sesleri duyuldu.

Türk savaş uçakları Afrin'de terör örgütü PYD/PKK'ya ait gözlem noktasını vurdu.

Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK'ya ait gözlem noktasına yönelik hava saldırısı Kilis'ten de görülüyor.

Hatay'dan başlayarak Kilis hattını takip eden Türk Silahlı Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının bombardımanı sınırdaki köylerden de izlenebiliyor.

Bu arada önlemlerini artıran güvenlik güçleri, vatandaşları sınır bölgesinden uzak durmaları konusunda uyarıyor.

SAAT 17.00 SULARINDA AFRİN'E BOMBA YAĞMAYA BAŞLADI

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin operasyonu kapsamında terör örgütlerinin mevzilerini havadan uçaklarla bombaladı. Eş zamanlı olarak karadan da obüslerle atış yapıldı. Hatay'ın Hassa ilçesinde savaş uçakları, saat 17.00 sıralarında Afrin'e geçip mevzilere bomba yağdırdı. Aynı zamanda Hassa ilçe sinindeki sınır birlikleri ile Kilis'teki sınır birliklerinden Afrin'e top atışları yapıldı.