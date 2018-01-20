İki eski komutan FETÖ’den tutuklandı

FETÖ
soruşturması kapsamında dün adliyeye sevk edilen
eski Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı emekli Korgeneral İlyas Bozkurt ile Kurmay Başkanı emekli Albay Erdal Dodurga, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ve Hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından tutuklandı. Polatlı Topçu ve Füze Okul Komutanlığı'nda görevli bir üsteğmen, FETÖ üyesi olduğunu söyleyerek, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu. FETÖ'nün darbe gecesi TRT'nin Ulus yerleşkesi ile Digitürk binasının işgaline ilişkin davada 23 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 35 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.