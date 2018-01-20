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Kimsenin nasihatine ihtiyacımız yok Başbakan Yıldırım, Afrin harekâtına işaret ederek “Uluslararası hukuktan da kendi hukukumuzdan da doğan hakkımızdır. Kimsenin bize nasihatte bulunmasına gerek yok, amacımız terör varlığını sona erdirmek” dedi