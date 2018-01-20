Kıyafetler hazır yönetmelik yolda

Hain darbe girişimi ardından bazı tutuklu FETÖ
sanıklarının takım elbiselerle duruşmalara çıkması toplumda büyük tepkiye neden olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın talimatıyla bu yönde yürütülen çalışmaların sonuna gelinirken, tek tip kıyafetler ceza infaz kurumlarına gönderilmeye başlandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, 696 sayılı KHK'nın ardından 'Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar' nedeniyle cezaevinde hükümlü ve tutuklu bulunanların giyeceği tek tip kıyafetlerin Diyarbakır'daki D ve E Tipi Ceza İnfaz kurumlarına gönderildiğini, uygulamaya geçmek için yönetmeliğin çıkmasını beklediklerini söyledi. FETÖ'YE BADEM KURUSU, PKK'YA GRİ
2017 yılını değerlendirdiği basın toplantısında çeşitli konularda değerlendirmelerde bulunan Güre konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu.
Uygulama kapsamında Diyarbakır D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 923 kişinin kıyafet giyeceğini söyleyen Güre, E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ise 58 kişinin tek tip kıyafet giyeceğini belirtti.
Güre bu FETÖ'nün de kapsamına girdiği 'Anayasal düzeni değiştirme girişimi'nde bulunan 5 kişinin badem kurusu, terör suçundan cezaevinde bulunan 918 kişinin ise gri renkli tek tip kıyafet giyeceğini söyledi.
Başsavcı Güre, bir soru soru üzerine ise söz konusu tek tip kıyafetlerin Diyarbakır'daki cezaevlerine gönderildiğini, uygulama için yönetmeliğin çıkmasını beklediklerini söyledi.
Güre, PKK
/KCK terör örgütü ile ilgili olarak ise yürütülen soruşturmalar kapsamında 2017 içerisinde 2 bin 132 iddianame olmak üzere toplam 5 bin 69 soruşturma dosyası ile ilgili karar verildiğini söyledi. TAHİR ELÇİ İLE İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Güre, çözüm sürecinin 28 Kasım 2015'te sabote edildiği süreçte, PKK'lı teröristlerin polisi hedef alan saldırısı esnasında başından aldığı kurşunla hayatını kaybeden Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi
ile ilgili soruşturmaya da değindi. Soruşturmanın "Sümenaltı edildiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, soruşturmanın tüm şeffaflığı ile sürdüğü bilgisini paylaştı. 'MOR BEYİN MAĞDURU 15 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ'
FETÖ/PDY soruşturmaları ile ilgili de bilgiler veren Başsavcı Güre, konuşmasını şöyle sürdürdü: Soruşturmalar kapsamında ilimizde 1393 kişi hakkında ByLock kullanıcısı olduğu yönünde tespit yapılmıştır. Mor Beyin yazılımı ile ilgili Türkiye geneli 11 bin 480 kişi tespit edilmiştir. Bu kapsamda ilimizde Mor Beyin yazılımı ile ilgili 143 kişinin tespiti yapılmış, bunlardan tutuklu olan 15 kişi tahliye edilmiştir."