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’a bir ret daha

Giriş Tarihi: 20.1.2018
Mehmet Altan’a bir ret daha
'nin () gazeteci hakkında hak ihlaline ilişkin kararının gerekçesini açıklamasından sonra, sanık avukatının tahliye talebi, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce bir kez daha reddedildi. Kararda, AYM'nin kendisini yargılamayı yapan mahkemenin yerine koyduğunu belirterek, "Anayasa Mahkemesi başvurucu sanık hakkında verdiği kararda, mahkememizin dosya kapsamında bulunan bütün delilleri tutuklamaya yönelik yeterli delil olarak görmeyip mahkememiz yerine geçerek, delil değerlendirmesinde bulunmuş ve kanuna aykırı şekilde yerindelik incelemesi yapmıştır" denildi.
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Mehmet Altan’a bir ret daha
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