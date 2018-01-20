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birlikleri 'den çekildi

ya Savunma Bakanlığı, ’nin ’e yönelik başlattığı operasyon bağlamında bölgedeki Rus askerlerinin, güvenliklerinin sağlanması amacıyla Afrin’den Tel Rıfat bölgesine sevk edildiklerini duyurdu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.1.2018 19:17 Güncelleme Tarihi: 20.1.2018 19:19
Rus birlikleri Afrin'den çekildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'nin 'e yönelik operasyonu sonrasında 'deki askeri yönetiminin, bölgedeki Rus birliklerinin güvenliği için gerekli adımları attığı belirtildi.

Rusya'dan Afrin harekatına yönelik ilk açıklama!

Açıklamada, alınan önlemler kapsamında Afrin'deki Rus birliklerinin Tel Rıfat'a bağlı Tel Acar bölgesine sevk edilmesi talimatının verildiği kaydedildi.

Rus askerlerinin Afrin'den çekildiği Anadolu Ajansı (AA) tarafından dün duyurulmuştu.

Son dakika haberi: Afrin operasyonunun adı belli oldu!

Türkiye bugün saat 17.00 itibarıyla Afrin bölgesinde, "/KCK/PYD-YPG ve 'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere" Zeytin Dalı Harekatı'nı başlatmıştı.

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Rus birlikleri Afrin'den çekildi
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