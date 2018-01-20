Rus birlikleri Afrin'den çekildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonu sonrasında Suriye'deki Rus askeri yönetiminin, bölgedeki Rus birliklerinin güvenliği için gerekli adımları attığı belirtildi.

Açıklamada, alınan önlemler kapsamında Afrin'deki Rus birliklerinin Tel Rıfat'a bağlı Tel Acar bölgesine sevk edilmesi talimatının verildiği kaydedildi.

Rus askerlerinin Afrin'den çekildiği Anadolu Ajansı (AA) tarafından dün duyurulmuştu.

Türkiye bugün saat 17.00 itibarıyla Afrin bölgesinde, "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere" Zeytin Dalı Harekatı'nı başlatmıştı.