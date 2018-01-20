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ABD, İran ve Rusya Büyükelçilikleri Dışişleri'nde
ABD
,
İran
ve
Rusya
Büyükelçilikleri Dışişleri'nde
Dışişleri Bakanlığı
kaynakları: "
ABD
,
İran
ve
Rusya
Büyükelçilikleri misyon şefleri (büyükelçi ve maslahatgüzarları) Bakanlığa çağrılarak, Afrin bağlamındaki son gelişmeler hakkında bilgilendirildi."
İHA
Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.1.2018
18:56
Güncelleme Tarihi: 20.1.2018
19:11
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