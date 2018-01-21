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, ve Büyükelçilikleri Dışişleri'nde

kaynakları: ", ve Büyükelçilikleri misyon şefleri (büyükelçi ve maslahatgüzarları) Bakanlığa çağrılarak, Afrin bağlamındaki son gelişmeler hakkında bilgilendirildi."

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.1.2018 18:56 Güncelleme Tarihi: 21.1.2018 02:09
ABD, İran ve Rusya Büyükelçilikleri Dışişleri'nde
Son dakika haberi: Afrin operasyonunun adı belli oldu!

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ABD, İran ve Rusya Büyükelçilikleri Dışişleri'nde
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