Son Dakika Haberi: YSK seçimlere katılabilecek partileri açıkladı

Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararında, Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Halkların Demokratik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi ve Vatan Partisi'nin seçimlere katılma yeterliliğine sahip olduğu belirtildi. Kararda, 1 Ocak 2018'den en az 6 ay öncesi itibarıyla illerin en az yarısında teşkilat kurdukları ve büyük kongrelerini yaptıkları saptanan partilerin seçimlere girme yeterliliğine sahip olduğu belirtilirken, ilk kongresini 10 Aralık 2017'de gerçekleştirilen İYİ Parti listede yer alamadı.

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