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Son Dakika Haberi: lere katılabilecek partileri açıkladı

Son dakika haberi... Yüksek Kurlu (), milletvekili, belediye, belediye meclisi ile il genel meclisi seçimlerine katılma yeterliliğine sahip partileri açıkladı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.1.2018 13:23 Güncelleme Tarihi: 20.1.2018 13:26
Son Dakika Haberi: YSK seçimlere katılabilecek partileri açıkladı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Halkların Demokratik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi ve Vatan Partisi'nin lere katılma yeterliliğine sahip olduğu belirtildi. Kararda, 1 Ocak 2018'den en az 6 ay öncesi itibarıyla illerin en az yarısında teşkilat kurdukları ve büyük kongrelerini yaptıkları saptanan partilerin seçimlere girme yeterliliğine sahip olduğu belirtilirken, ilk kongresini 10 Aralık 2017'de gerçekleştirilen İYİ Parti listede yer alamadı.

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Son Dakika Haberi: YSK seçimlere katılabilecek partileri açıkladı
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