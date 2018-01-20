TSK ‘başlıyoruz’ dedi ÖSO cepheye gitti

TSK
Afrin operasyon planını da tamamladı. Büyük operasyonu yönetecek komuta kademesi, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO
) bileşenleriyle son toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıdan "Operasyona başlıyoruz" emri çıktı. Türkiye
tarafından operasyon için özel eğitilen 7 bin kişilik ÖSO gücü, görev yerlerine gitmek için Fırat Kalkanı
bölgesinden konvoylar halinde ayrıldı. Türkiye üzerinden Hatay
ve Kilis
üzerindeki kritik noktalara 50 otobüsle geçirilen ÖSO savaşçıları, görev yerlerini aldı. Bu arada Hatay'daki sınır karakollarından, Afrin'deki terör hedefleri Fırtına obüsleri gün boyunca ateş altına alındı. BORDO BERELİLER ÖNDE
Savaş uçakları ve toplarla vurulan Afrin'e, ÖSO savaşçıları, bordo berelilerle
birlikte en önde girecek. Operasyon 4 ayrı yönden eş zamanda başlayacak. Köşeye sıkıştırılan PYD
/ YPG
'li teröristler Türkiye sınırından güneye doğru süpürülecek. Afrin'e en büyük darbe teröristlerin en çok güvendiği nokta olan kuzeyden vurulacak. Afrin operasyonuna Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan tüm gruplar değil sadece seçme askerlerden oluşan özel eğitim görmüş ÖSO üyeleri katılacak. ABD'DEN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR
Öte yandan ABD
'den art arda yapılan açıklamalar da devam ediyor. Bir Dışişleri Bakanlığı
yetkilisi, "Askeri bir operasyonun bölgesel istikrara, Suriye'nin istikrarına ve hatta Türkiye'nin sınır güvenliğiyle ilgili endişelerine hizmet edeceğine inanmıyoruz. Bu tür adımlar istikrar bozucu olabilir" yorumunu yaptı. Aynı yetkili, Türkiye'nin tepkisine neden olan "Sınır Güvenliği Gücü" ifadesinin de yanlış olduğunu vurguladı. Yetkili buna rağmen, terörist oluşumun Türkiye'ye tehdit olmadığını da savundu.