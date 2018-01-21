Amacımız bu alçakların zulmüne son vermek

Başbakan Binali Yıldırım dün Zonguldak
ve Bilecik
'te AK Parti
Teşkilatı'nın 6'ncı Olağan Kongresi'ne katıldı. Yıldırım konuşmalarında şunları söyledi:
Bugünlerde güney sınırımızda yeni yeni oyunlar sahneleniyor. Bir yandan güya müttefikimiz olan ülkeler bize söz üstüne söz veriyor, diğer yandan da bölgeye PKK
/ PYD-YPG, DEAŞ
terör örgütlerini yerleştiriyorlar. Türkiye buna göz yumar mı, terör örgütlerine pabuç bırakır mı? Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi "Gereğini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz."
Bunu oradaki PKK/PYDYPG, DEAŞ teröristlerinin yarın daha büyük belaları başımıza sarmaması için yapıyoruz. Bölgede, Afrin'de yaşanan acıların Kürtlere, Araplara, sivil halka terör örgütünün zulüm ve baskısının sona ermesi için yapıyoruz. 350 BİN KÜRT SIĞINDI
Bu terör örgütleri diyor ki, "Kürtlere yönelik Türkiye operasyon yapıyor." Külliyen yalan, bakın Afrin'de PKK/PYDYPG, DEAŞ örgütlerinin baskısından, zulmünden bu toprakları terk eden 350 bin Kürt kardeşimiz Türkiye'ye sığındı. Türkiye'ye gelerek canını kurtardı. İşte bu operasyonun amacı bu alçakların bölgede yaptığı zulmü ortadan kaldırmak. Ayrıca Fırat Kalkanı bölgesinden ve Afrin'den ülkemize yönelik terör saldırılarını da tamamen sonlandırmak. Suriyeli kardeşlerimizin işgal edilen topraklarına dönmesini sağlamak. En önemlisi de ülkemizin güney illerindeki can ve mal güvenliğini teminat altına almak. Hiç kimse bu durumu hafife almasın. Bizim için söz konusu vatansa, gerisi teferruattır.
Aramıza ayrılık tohumları ekmek isteyenleri kazdıkları kuyulara düşüreceğiz, hak ettikleri cezayı da vereceğiz. Bu millete kim el kaldırmak istediyse, daha milletimize eli dokunmadan, o elleri kırdık, bundan sonra da kırarız. Vatandaşımızın huzuru da, hukuku da bizim teminatımız altında. Hiçbir karanlık örgüt, hiçbir vesayet odağı kazanımlarımıza, kardeşlik hukukumuza asla zarar veremeyecek. Hiç kimse, milletimizle aramıza girmeye asla imkan bulamayacak. KARAYA OTURACAKLAR
Yalanla, dolanla, iftirayla siyaset gemisini yürütmeye çalışanlar bugüne kadar karaya oturduğu gibi, yine oturacak. Türkiye adeta koşar adımlarla 2023, 2053, 2071 hedeflerine heyecanla yürürken, buna ortak olmayanlar yine yaya kalacak. AK Parti millet iradesinin gösterdiği doğrultuda yürüttüğü siyasetle bugünlere geldi. İktidarımız, vesayetçilerin, kumpasçıların, medya baronlarının iktidarı olmadı. Milletin iktidarı oldu. Yetkiyi milletten aldık, millet yürü dedi, biz de yolumuza aynı istikamette yürüdük.
15 yıl boyunca milli iradeye karşı yapılan bütün girişimleri boşa çıkardık mı? Bu kadrolar çukur siyaseti yapanların, Gezi'de yakıp yıkanların, şiddetten nemalananların elini boşa çıkardı mı? 15 Temmuz'da darbe kalkışmasını birlikte bertaraf ettik mi? Terör örgütlerinin inine gireceğiz dedik, girdik mi? Bugüne kadar verdiğimiz amansız mücadele milletimizin huzuru, kardeşliği için yaptığımız bu çalışmalar aynı kararlılıkla sürecek. Gerek sınırlarımızın içinde, gerekse sınırlarımızın dışında memleketimizin, milletimizin huzurunu bozan kardeşliğine zarar veren hiçbir terör oluşumuna müsaade etmeyeceğiz. KİT'LERE KADRO
Taşeronlarla ilgili problemi de çözdük. 1 milyon kardeşimize de iş aş, kadro sağladık. KİT'lerle ilgili de ileri geri, yalan yanlış bir sürü laflar söyleniyor. Buradan söylüyorum, KİT'lerde çalışan arkadaşlarımız var. Bunların sorununu da hallediyoruz. Nasıl hallediyoruz? Mesela Kömür İşletmesi'ne veya Devlet Demiryolları'na, bunlara kadro tahsis edeceğiz, bu kadrolara öncelikli olarak yıllardan beri taşeron alt yüklenici bünyesinde çalışan arkadaşlarımız geçiş yapacaklar, bu kadar basit. ŞEHİT STATÜSÜNE ALINIP KADRO VERİLECEK
Başbakan
Yıldırım, Zonguldak'taki kömür işletmelerinde çalışırken vefat edenlerin de şehit statüsüne alınarak, yakınlarının işe alınacağını müjdeledi. Yıldırım, Zonguldak'ta Türkiye Kömür İşletmesi'nin kullanmadığı alanlar için de "Şehirde kötü bir görüntü oluşturuyor. Kullanılmayan bu alanları alacağız ve burayı şehrin ihtiyaçlarına göre değerlendireceğiz. Şehri pırıl pırıl yapacağız, çok güzel bir proje yapacağız" dedi. PANKARTLAR DİKKAT ÇEKTİ
Başbakan Yıldırım'ın konuşma yaptığı salonda iki pankart dikkat çekti. Pankartların bir tanesinde Başbakan Yıldırım'ın otobüs kullandığı görüntülere gönderme yapılarak "1978'de yolcu taşıyordun, şimdi gençliği geleceğe taşıyorsun" ifadesi yer aldı. Bir diğer pankartta da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım'ın fotoğraflarına yer verilerek "Yol arkadaşı dediğin, Binali gibi olur. Dağları deler, tüneller açar, Reise ihanet edeni Yıldırım gibi çarpar" sözlerine yer verildi.