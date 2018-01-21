Bakan Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu Fransız mevkidaşıyla bugün telefon görüşmesi yaptı.
Çavuşoğlu, "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin diplomatik temasları çerçevesinde dün ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile de karşı tarafın talebi üzerine telefonda görüşmüştü.
Dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin'in yanı sıra İran'ın Ankara'daki büyükelçilik misyon şefleri de Dışişleri Bakanlığına çağrılarak harekat hakkında bilgilendirilmişti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, bugün bakanlığa çağrılacak Suriye'ye komşu Ürdün, Irak, Lübnan, Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan büyükelçilerine "Zeytin Dalı Harekatı" hakkında bilgilendirmede bulunacak.