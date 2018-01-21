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Bakan Çavuşoğlu, Jean-Yves Le Drian ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Jean-Yves Le Drian ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Giriş Tarihi: 21.1.2018 12:01 Güncelleme Tarihi: 21.1.2018 12:20
Bakan Çavuşoğlu, Fransa D��şişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Jean-Yves Le Drian ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu Fransız mevkidaşıyla bugün telefon görüşmesi yaptı.

Çavuşoğlu, "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin diplomatik temasları çerçevesinde dün ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile de karşı tarafın talebi üzerine telefonda görüşmüştü.

Dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin'in yanı sıra İran'ın Ankara'daki büyükelçilik misyon şefleri de Dışişleri Bakanlığına çağrılarak harekat hakkında bilgilendirilmişti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, bugün bakanlığa çağrılacak Suriye'ye komşu Ürdün, Irak, Lübnan, Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan büyükelçilerine "Zeytin Dalı Harekatı" hakkında bilgilendirmede bulunacak.

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Bakan Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile görüştü
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