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Başbakan Yıldırım: Türkiye ekonomisini olumsuz etkilemez

Çanakkale Köprüsü'nün inşaatında açıklamalarda bulunan Başbakan ; "Türkiye ekonomisi bu ufak tefek operasyonlarla olumsuz etkilenecek bir ekonomi değildir" ifadelerini kaydetti

Giriş Tarihi: 21.1.2018 17:26 Güncelleme Tarihi: 21.1.2018 17:39
Başbakan Yıldırım: Türkiye ekonomisini olumsuz etkilemez

Başbakan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Afrin operasyonu Fırat Kalkanı gibi bir operasyon.Türkiye ekonomisi bu ufak tefek operasyonlarla olumsuz etkilenecek bir ekonomi değildir. Gidin bakın, hayat normal akışında devam ediyor. Mehmetçiğimiz ve ÖSO'ya mensup kardeşlerimiz oradaki terör örgütlerini yok etmek ve orada yaşayanları bu zulümden kurtarmak için ve ülkemize karşı saldırıları durdurmak için bir operasyon başlattılar.

HAREKATIN ZEYTİNLERİ HALKA, DALLARI TERÖRİSTLERE

Zeytin Dalı Harekatının Zeytinleri orada yaşayan halka, dalları ise terör örgütlerine gidiyor. Bunu bir vatandaşımız resmetmiş, benim de çok hoşuma gitti.

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Başbakan Yıldırım: Türkiye ekonomisini olumsuz etkilemez
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