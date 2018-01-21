Çavuşoğlu: Irak'tan bu teröristlerin temizlenmesi gerek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda Irak Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Nizar Hayrullah tarafından karşılandı. Karşılamada Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ile diğer büyükelçilik personeli de hazır bulundu.

CAFERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgeyi ilgilendiren konuları detaylı bir şekilde ele alındı.

"IRAK'TAN DA BU TERÖRİSTLERİN TEMİZLENMESİ GEREK"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkiye, dün başlattığı Zeytin Dalı Operasyonu ile Afrin'de bu teröristleri nasıl temizlemeye başladıysa Suriye'nin diğer bölgelerinden de Irak'tan da ve Türkiye'nin dağlarından da bu teröristlerin tamamen temizlenmesi gerek." dedi.

KRİTİK GÖRÜŞMELER

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bağdat'ta Iraklı mevkidaşı İbrahim el-Caferi'nin yanı sıra Başbakan Haydar el-İbadi, Meclis Başkanı Selim el-Cuburi ve Türkmen Eşgüdüm Kurulu üyeleri ile görüşecek.