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'ndan Afrin açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt , Afrin operasyonunu değerlendirdi. Çavuşoğlu, Fransa'nın Zeytin Dalı Operasyonu sonrası Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırmasına da değindi. Çavuşoğlu, 'Türkiye'nin Afrin operasyonuna karşı çıkan herkes teröristlere destek vermektedir' dedi. Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşıyla da görüştüğünü bildirdi.

Giriş Tarihi: 21.1.2018 17:03
Çavuşoğlu'ndan Afrin açıklaması

Fransa'nın bu operasyonda Türkiye'ye destek vermesi gerektiğini belirten , "Fransa veya bir başka ülke bu konuyu 'ye götürürse terör örgütü yanında olan bir ülke konumuna düşer" dedi.

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Çavuşoğlu'ndan Afrin açıklaması
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