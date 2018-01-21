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Dışişleri Bakanı'ndan flaş açıklama

Dışişleri Bakanı : Tehditleri bertaraf edeceğiz

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.1.2018 18:07 Güncelleme Tarihi: 21.1.2018 02:06
Dışişleri Bakanı'ndan flaş açıklama

Dışişleri Bakanı , 'e "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti, kendisine yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmeye kararlı ve muktedirdir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti, kendisine yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmeye kararlı ve muktedirdir." ifadelerine yer verdi.

Çavuşoğlu, paylaşımında "Türkiye", "BirGeceAnsızınGelirizDedik" ve "ZeytindalıHarekatı" etiketlerini kullandı.

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Dışişleri Bakanı'ndan flaş açıklama
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