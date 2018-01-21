Dışişleri Bakanı'ndan flaş açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin'e "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti, kendisine yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmeye kararlı ve muktedirdir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti, kendisine yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmeye kararlı ve muktedirdir." ifadelerine yer verdi.

Çavuşoğlu, paylaşımında "Türkiye", "BirGeceAnsızınGelirizDedik" ve "ZeytindalıHarekatı" etiketlerini kullandı.

AFRİN OPERASYONUNDAN ÇARPICI FOTOĞRAFLAR