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haberi: TSK kara unsurları içinde ilerliyor!

'den haberleri gelmeye devam ediyor... TSK, Özgür Suriye Ordusu güçleriyle terör örgütü PYD/PKK işgalindeki Afrin topraklarının yaklaşık 5 kilometre içine girdi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.1.2018 12:31
Son dakika haberi: TSK kara unsurları Afrin içinde ilerliyor!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatında Suriye'nin Türkiye sınırında terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki bölgesinde Özgür Suriye Ordusu'yla (ÖSO) ilerliyor.

Sahadaki AA muhabirlerinden alınan bilgiye göre, TSK'ya ait zırhlı araçlar, özel kuvvetler ve piyade güçleri gibi unsurlar, Afrin toprakları içinde yaklaşık 5 kilometre kat etti.

İlerleme sırasında ciddi bir çatışma yaşanmadı.

TSK, dün saat 17.00'de başlayan harekatta Afrin'deki 7 bölgede belirlenen 153 PYD/PKK hedefinin vurulduğunu duyurmuştu.

Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararları ve Birleşmiş Milletler sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği bilgisine yer verilmişti. Açıklamada, yalnızca teröristlere ait noktaların hedef alındığı, sivillere zarar gelmemesi için her türlü hassasiyetin gösterildiği vurgulanmıştı.

Afrin, Esed rejiminin Temmuz 2012'de çatışmaksızın PYD/PKK'ya devretmesiyle, örgütün iç savaş boyunca en fazla yuvalandığı alanlardan oldu. Coğrafi yükseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü Afrin'deki örgütün ateş menzilinde kalıyor. Örgüt uzun yıllardır Amanos Dağları'nı Suriye'den Türkiye'ye sızmak için kullanıyor. PYD/PKK, Suriye'nin kuzeybatısından Akdeniz'e çıkmak için de Afrin'e bel bağlıyor. Terör örgütü, Afrin üzerinden Fırat Kalkanı ve çatışmasızlık bölgesini de tehdit ediyor.

Suriye topraklarının dörtte biri, Türkiye-Suriye sınırının da yüzde 65'i örgütün işgali altında bulunuyor.

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Son dakika haberi: TSK kara unsurları Afrin içinde ilerliyor!
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